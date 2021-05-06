Перегрева нет: почему россияне стали брать больше кредитов

Почти четыре миллиона россиян брали новые кредиты, не погасив старые, подсчитал Центробанк России / Фото: Игнорь Иванько / АГН Москва

Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года и составил 69,3 тысячи рублей, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с тем же месяцем в прошлом году показатель вырос на 5,9 процента. О том, как кредиты влияют на экономику России в целом и можно ли сейчас говорить о закредитованности населения — в материале «Вечерней Москвы».

Реальные доходы падают

По словам экспертов, опрошенных «ВМ», в целом привлечение заемных средств нашими гражданами влияет на развитие экономики нашей страны положительно. Однако есть ряд нюансов.

— Если граждане берут потребительский кредит, ипотечный, без обеспечения и тому подобное, то тем самым поддерживается потребительский спрос, а это дополнительный стимул для экономического роста. Но это все хорошо и правильно, когда у граждан есть возможность обслуживать свой кредит. А у нас по итогам первого квартала реальные располагаемые доходы упали на 3,6 процента в годовом выражении по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это означает, что объем средств, привлекаемых из семейного бюджета на обслуживание кредита, увеличивается, — объясняет экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Также специалист говорит, что хоть сейчас и нет серьезного перегрева в сфере розничной торговли, какой был в 2014 году, аналитики предупреждают, что если реальные доходы граждан расти не будут, то людям станет тяжело обслуживать свои кредиты.

Кредиты стали дешевле

Похожего мнения придерживается заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров. Он также пока не видит перегрева и серьезной закредитованности населения, хотя рост долговой нагрузки, с его точки зрения, сейчас наблюдается.

Связано увеличение кредитования, говорит собеседник «ВМ», с несколькими причинами. Во-первых, кредиты стали для населения дешевле за последний год из-за низкой ставки Центробанка. А во-вторых, реальные располагаемые доходы населения падают, и часть своих потребностей люди стараются закрывать кредитами, в том числе кредитными картами.

— Вполне возможно, лимиты по кредиткам растут также из-за возросшей потребительской активности. Реальные доходы падают, а потребительская активность растет. Очевидно, на что-то это товары покупаются, в том числе и на кредитные деньги. Здесь скорее дело в отложенном спросе. Многие подужались в прошлом году с пандемией и неопределенностью. Сейчас есть и вакцины, и режим не такой жесткий. Поэтому граждане нагоняют, чтобы употребить то, что не употребили тогда, — предположил эксперт.

Инфляция выросла

Однако в ближайшее время условия выдачи кредитных продуктов, скорее всего, станут жестче, предупреждают экономисты. Никита Масленников констатировал, что уже сейчас банки начинают строже смотреть на потенциальных заемщиков. Кроме того, и Центробанк находится на пороге нейтральной денежно-кредитной политики, то есть ставок в 5–6 процентов.

— Да, о перегреве розничного рынка говорить преждевременно, за исключением некоторых признаков на рынке ипотечного кредитования. Тем не менее очень многие люди находятся под риском закредитованности, поэтому здесь и банки, и регулятор, и сами граждане должны принимать решение брать какие-либо займы более ответственно, — подчеркнул ведущий эксперт центра политических технологий.

Причина ужесточения — выросшая инфляция. Даже по прогнозам ЦБ она составит в этом году 4,7–5,2 процента вместо планируемых ранее 3,7–4,2, уточнил Масленников.

Лучше внимательнее рассчитывать свои силы

О необходимости задуматься о более тщательном планировании своих трат на заемные средства предупредил и Сергей Макаров.

Несмотря на то что потребительские кредиты и выдача кредитных карт влияют на экономику в целом положительно, они могут негативно сказаться на жизни отдельного домохозяйства. И если у семьи кредитная нагрузка составляет больше 25 процентов от заработка, ее положение уже можно будет назвать сложным, заключил эксперт.

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