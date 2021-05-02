«Антимошенник»: сможет ли новый сервис МВД защитить россиян

Мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством, который почти за 45 миллионов рублей получит МВД к концу этого года, не является новинкой. Об этом «Вечерней Москве» сказали эксперты по информационной безопасности. Они также поделились своими мнениями о том, как приложение будет защищать граждан и насколько охотно россияне будут устанавливать его на телефоны.

Ранее в МВД сообщили, что сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД будет предупреждать россиян о звонках аферистов. Контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал «важной процедурой» создание «Антимошенника». По его словам, в настоящее время россиян защищают от мошенников как государственные ведомства, так и отдельные банки. Однако злоумышленники продолжают придумывать новые способы для обмана граждан.

Защитит?

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров считает, что, вероятнее всего, мобильное приложение МВД планируется дополнить модулем проверки номеров телефонов звонящих абонентов. А для такого дополнения крайне важно иметь постоянно пополняемую базу звонящих абонентов.

— То есть чем больше пользователей поставят на свои смартфоны приложение МВД, тем больше данных о принадлежности телефонных номеров получит МВД и сможет использовать для скоринговой оценки абонентов, — говорит эксперт.

По его словам, «эта идея не новая». Сегодня на рынке есть мобильные приложения, которые проверяют номера звонящих абонентов: как крупные, GetContact, SYNC, NumBuster, Truecaller, Neberitrubku, Who Calls, Yandex, так и «уйма более мелких».

— Да, в защите граждан это поможет. Но не сильно. С тем же успехом можно было просто порекомендовать всем гражданам поставить себе на телефоны GetContact, — говорит Бедеров.

Будут ли ставить?

По словам эксперта, россияне несколько побаиваются всего, что связано с полицией, «чисто исторически так сложилось». А сейчас МВД предлагает даже не просто абстрактно ему доверять, а поставить на смартфон собственное приложение, открыть этому приложению доступ к своим звонкам, телефонной книжке, содержимому устройства, местоположению и сетевому трафику.

— МВД сможет полностью копаться в смартфонах пользователей своего приложения. Будет ли это иметь отклик и интерес у наших граждан? Сомневаюсь, — считает эксперт.

Эксперт по информационной безопасности Георгий Мазохин считает, что с доверием граждан к такого рода приложению, которое разрабатывается для МВД, есть сложности. Поэтому делать прогноз популярности сервиса у россиян проблематично. Однако сервис, по его словам, действительно сможет защитить пользователей от мошенников.

— Использовать, конечно, будут. Актуальность защиты от мошенников продолжает расти. Но запрос доступа к истории и управлению вызовами от такого приложения будет вызывать достаточно сложные эмоции у пользователя, — сказал эксперт.

Бедеров отмечает, что стоимость создания сервиса, по меркам рынка, завышена. Но, вероятнее всего, при помощи приложения МВД планирует собирать большие данные, также использовать собранную бигдату для расследования преступлений.

— Особенности разработки для правоохранительных органов регламентированы, требуют специальных лицензий, безопасной разработки и тому подобное, — говорит эксперт.

Как защититься еще?

Для того чтобы защититься от телефонных мошенников, есть много методов, говорит Бедеров. Для начала, конечно, можно поставить на телефон «определялку» звонящих. По словам эксперта, это позволит фильтровать до 80 процентов зловредного телефонного спама и звонков мошенников.

— Следует помнить основные принципы общения по телефону. Никаких кодов кредитных карт, паролей, личной информации передавать третьим лицам не следует. Что бы там ни попытались вам навесить на уши, — говорит эксперт.

Он напоминает, что если звонят и представляются от банка, лучше самостоятельно перезвонить в банк. Если звонят из МВД, нужно попросить уточнить подразделение, а после перезвонить в дежурную часть.

— Вы всегда можете уточнить реальность звонка, даже при подмене номера телефона, — напоминает Бедеров.

Мазохин также добавляет, что стоит постараться избавиться от рефлекса всегда отвечать на звонок вне зависимости от того, кто звонит.

— Подумайте, ожидаете ли вы звонка, послушайте, что вам говорят. Никогда не говорите на незнакомый номер фразы вроде «да, согласен», чтобы мошенники не смогли записать голос и использовать его потом в своих целях, — добавляет эксперт.

По его словам, сбрасывать неизвестный звонок, а потом перезванивать, тоже не стоит. В таком случае есть риск совершить платный звонок на номер, который зарегистрирован в другой стране. Кроме того, некоторые номера подделываются: кажется, что звонил банк, ведь его номер отображается, а по факту — номер подменен.

— Прикинуться тем же банком, просто подставив его номер, можно. Дорого это, но делают. Звоните лучше сами, набрав номер своего банка повторно и самостоятельно, — добавил эксперт.

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