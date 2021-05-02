МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

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Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать россиян о звонках аферистов, разработают к концу 2021 года. Его создание обойдется почти в 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

— Стоимость работ составляет 44,9 миллиона рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года, — рассказали в пресс-службе.

В МВД уточнили, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года. Изначально планировалось, что разработка сервиса будет стоить 62,9 миллиона рублей, передает ТАСС.

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