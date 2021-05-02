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Депутат Госдумы прокомментировал разработку сервиса МВД для борьбы с мошенниками 
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы прокомментировал разработку сервиса МВД для борьбы с мошенниками 

Анастасия Волоснова

Общество

В Госдуме назвали «важной процедурой» создание МВД мобильного приложения «Антимошенник», которое будет предупреждать пользователей о звонках мошенников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, в настоящее время россиян защищают от мошенников как государственные ведомства, так и отдельные банки. Однако злоумышленник продолжают придумывать новые способы для обмана граждан.

— Этому сервису даже тогда, когда он начнет работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы, — приводит RT слова Шхагошева.

Ранее в МВД сообщили, что сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать россиян о звонках аферистов, разработают к концу 2021 года. Его создание обойдется почти в 45 миллионов рублей. Уточнялось, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года.

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