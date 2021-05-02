Эксперт назвал эффективный способ защиты от нового вида мошенничества

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Информацию о том, что мошенники придумали новую схему обмана владельцев банковских карт, предлагая им «защиту от отключения SWIFT», прокомментировал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

— Всегда найдется около 20 процентов очень внушаемых людей. Они поверят аферистам как лично, так и по телефону. Они поддаются любой «разводке», которую только можно придумать, — пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что нечистые на руку люди никуда не делись, они всегда будут придумывать новые методы изъятия денег. Чтобы не стать их жертвой, эксперт посоветовал скидывать звонок, когда с того конца «телефонного провода» говорят о подозрительных предложениях банка, сообщают какую-либо информацию от полиции или социальной службы.

По мнению эксперта, существует так называемый мозговой центр, где придумывают разные поводы для обмана, отмечает RT.

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