Столичным предпринимателям рассказали о популярных онлайн-услугах и сервисах

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В Москве предприниматели могут дистанционно оформить документы для своего дела, подобрать помещения для аренды, получить консультации по юридическим вопросам. Свыше 20 бесплатных онлайн-услуг доступно на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что за первые три месяца 2021 года этими сервисами воспользовались свыше 10 тысяч раз.

— Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации своего дела, подобрать городские помещения для бизнеса или отправить запрос на консультацию, — сказал глава департамента.

Доступ к сервисам и услугам получает любой пользователь сайта при регистрации.

Так, на портале для предпринимателей можно отслеживать правила размещения вывесок и других рекламных конструкций, узнавать новости о правовом регулировании бизнеса и о том, какую помощь могут оказать конкретному бизнесу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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