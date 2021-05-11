Эксперты наградят лучшие рестораны звездами

Шеф-повар ресторана Андрей Забелин обжаривает стейк из дикого лосося — это и другие блюда можно найти в авторском меню заведения, которое разрабатывалось специально под эту сеть. К визиту инспекторов гида Michelin этот ресторан всегда готов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Инспекторы гида Michelin приступили к оценке ресторанов Москвы. 10 мая «Вечерняя Москва» узнала, как появление рейтинга скажется на развитии отрасли.

Подборка первого гида Michelin по ресторанам Москвы может появиться уже в октябре этого года, а столица станет первым городом в СНГ, где будет создан такой рейтинг.

По словам международного директора Michelin Гвендаля Пулленека, российская столица в гастрономическом плане является тем местом, которое стоит того, чтобы сюда приехать.

— В этом и состоит цель гида — подсвечивать на карте таланты, которых в Москве очень много, — отметил он. — И к октябрю мы представим итоги нашей работы.

Что касается критериев оценки, то в первую очередь инспекторы, конечно, смотрят на качество еды.

— Важно, чтобы заведение смогло предоставить такой гастрономический опыт посетителю, который бы запоминался, — пояснил Пулленек.

Уже сейчас количество достойных ресторанов довольно велико. Тем не менее международный директор Michelin надеется, что с появлением гида их количество с каждым годом будет только увеличиваться.

С тем, что ресторанный рейтинг положительно повлияет на развитие отрасли, согласен и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

— Владельцы заведений, которые получат звезду Michelin, смогут привлечь дополнительные инвестиции в свой бизнес, поскольку рейтинг показывает уровень заведения, его качество, известность и возможность работать успешно, — отметил он.

Кроме того, появление гида будет способствовать существенному развитию туристической отрасли.

— Мы надеемся, что скоро будут открыты границы и к нам поедут иностранцы, которые в большей степени понимают ценность Michelin, — уточнил Игорь Бухаров.

Инспекторы гида оценивают рестораны более чем по 200 критериям, в числе которых качество посуды, чистота в зале, уровень обслуживания и многое другое.

— Но прежде всего, конечно, изучается работа шеф-повара и руководителя заведения, — сказал Бухаров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что публикация гида поможет отрасли еще быстрее избавиться от последствий кризиса.

— Москва возвращает себе статус гостеприимного города после пандемии, — подчеркнула она, добавив, что приход ресторанного гида в Москву — это прежде всего признание заслуг и талантов московских рестораторов.

Важность появления Michelin в полной мере оценивают московские предприниматели. Владелец крупной сети ресторанов Сергей Миронов надеется, что инспекторы гида будут максимально беспристрастны.

— Я, к сожалению, знаю очень много ресторанных премий, место в которых легко купить, — рассказал он. — Надеюсь, что этот престижный рейтинг будет составлен честно. В этом случае шансы у действительно хороших заведений, не только моей сети, будут равны.

Миронов подчеркнул, что его рестораны не ждут появления инспекторов, а каждый день работают на должном уровне для своих клиентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Гид Michelin — это отражение уже сформировавшейся культуры столицы. Москва является гастрономической столицей мира. Люди, которые едут к нам, могут найти заведение на любой кошелек и вкус, чтобы поесть качественно. Гид станет дополнительным навигатором, который будет помогать иностранным путешественникам.

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