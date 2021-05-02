Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор опечатал кафе в торговом центре на северо-западе Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор опечатал кафе в торговом центре на северо-западе Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

В торговом центре «Калейдоскоп» опечатано кафе за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции и санитарные нарушения. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

При проверке выяснилось, что в кафе не соблюдается поточность технологических процессов. Также в заведении имеется перекрест потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды.

Кроме того, в кафе не соблюдались требования, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Также не проводилась термометрия сотрудников предприятия, а санитарное содержание помещений было крайне неудовлетворительное. В результате сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности заведения. Материалы административного дела подготовлены для передачи в суд для административного приостановления деятельности кафе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор опечатал кальянную на западе Москвы за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзоркафеторговый центр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте