Роспотребнадзор опечатал кафе в торговом центре на северо-западе Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

В торговом центре «Калейдоскоп» опечатано кафе за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции и санитарные нарушения. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

При проверке выяснилось, что в кафе не соблюдается поточность технологических процессов. Также в заведении имеется перекрест потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды.

Кроме того, в кафе не соблюдались требования, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Также не проводилась термометрия сотрудников предприятия, а санитарное содержание помещений было крайне неудовлетворительное. В результате сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности заведения. Материалы административного дела подготовлены для передачи в суд для административного приостановления деятельности кафе.

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