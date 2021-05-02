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Роспотребнадзор опечатал кальянную на западе Москвы за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор опечатал кальянную на западе Москвы за нарушение антиковидных мер

Иван Юминов

Здоровье
Россия, Москва, Береговой проезд, 5Ак2 Карта всех событий

Кальянную на западе Москвы временно опечатали за нарушение запрета на работу в период ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в воскресенье, 2 мая.

— В помещениях кальянной не осуществляется обеззараживание воздуха, бактерицидные облучатели отсутствуют, персоналом кальянной нарушается масочный режим, — рассказали в ведомстве.

Заведение находится по адресу Береговой проезд, дом 5а, корпус 2. В отношении юридического лица составили протокол о временном запрете деятельности, материалы дела передадут в суд, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что работу 88 кальянных в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер.

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