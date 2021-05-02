Роспотребнадзор опечатал кальянную на западе Москвы за нарушение антиковидных мер
Кальянную на западе Москвы временно опечатали за нарушение запрета на работу в период ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора в воскресенье, 2 мая.
— В помещениях кальянной не осуществляется обеззараживание воздуха, бактерицидные облучатели отсутствуют, персоналом кальянной нарушается масочный режим, — рассказали в ведомстве.
Заведение находится по адресу Береговой проезд, дом 5а, корпус 2. В отношении юридического лица составили протокол о временном запрете деятельности, материалы дела передадут в суд, отмечается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось о том, что работу 88 кальянных в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер.
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