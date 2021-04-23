Работу 88 кальянных в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Малакмадзе Анна

В Москве приостановили работу почти 90 кальянных из-за нарушений мер против коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии Роспотребнадзор приостановил работу 88 кальянных. Уточняется, что в кальянных не выполняли противоэпидемические мероприятия, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 23 апреля, стало известно, что еще 2123 пациента вылечили от COVID-19 в Москве за сутки. За 24 часа были выявлены 2502 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1059 человек, скончались 57 пациентов.

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