Нелегальную стоматологию закрыли в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Юлиуса Фучика, 6 Карта всех событий

В центре Москвы пресекли деятельность стоматологической клиники ООО «Практик-А», которая работала без медицинской лицензии. Об этом рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Клиника находилась на улице Юлиуса Фучика. В Росздравнадзор поступила жалоба от гражданина на деятельность стоматологии, после чего специалисты ведомства приехали на место для проведения проверки.

— При проведении административного расследования непосредственно в клинике должностные лица Росздравнадзора столкнулись с активным сопротивлением сотрудников, препятствующих проходу в помещения медучреждения, в связи с чем на указанный адрес был вызван наряд полиции, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в присутствии полиции было установлено, что клиника работала без медицинской лицензии. В отношении генерального директора стоматологии был составлен протокол об административном правонарушении, клинику опечатали, пишет агентство городских новостей «Москва».

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