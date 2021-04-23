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Еще 2123 пациента вылечили от COVID-19 в Москве за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Еще 2123 пациента вылечили от COVID-19 в Москве за сутки

Иван Юминов

Здоровье

Врачи в московских больницах вылечили еще 2123 пациента с коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 23 апреля.

Всего за время пандемии от коронавируса в Москве вылечились 980 003 человека.

При этом за сутки были выявлены 2502 новых случая COVID-19. Отмечается, что госпитализировано 1059 человек, скончались 57 пациентов.

Еще 2123 пациента вылечили от COVID-19 в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России индийского штамма COVID-19.

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Читайте также: Москвичи смогут привиться от COVID-19 в четырех ТЦ на выездах из города

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