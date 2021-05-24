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Названы самые востребованные у россиян сферы деятельности
Фото: freepik.com

Названы самые востребованные у россиян сферы деятельности

Виктория Родимкина

Общество

Около 30 процентов россиян хотели бы иметь свое дело, еще 24 процента — работали бы в сфере IT и компьютерных технологий, а заниматься бизнесом хотели бы 16 процентов опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, говоря о самой предпочтительной сфере деятельности в стране, россияне особо отметили возможность заняться своим делом. На втором месте самых востребованных сфер занимают IT и компьютерные технологии. На третьем месте — бизнес.

Россияне также рассказали о причинах выбора сферы предпринимательства. Большинство из них заявило, что это позволит быть независимыми и самостоятельными, 11 процентов отметили высокий доход, а самореализацию — 7 процентов респондентов.

В опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 12 до 60 лет, сообщает РИА Новости.

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