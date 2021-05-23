Почти 70 процентов россиян считают свой образ жизни здоровым

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Большинство жителей России считает, что ведет здоровый образ жизни (ЗОЖ). Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра сайта SuperJob.ru.

Согласно данным опроса, 68 процентов россиян полагают, что ведут правильный образ жизни. Последний включает в себя соблюдение режима дня, здоровое питание и утреннюю зарядку. При этом преобладание сторонников ЗОЖ выявлено в возрастной категории старше 45 лет — 72 процента опрошенных.

В свою очередь меньше всех заботятся о своем здоровье люди в возрасте от 35 до 44 лет, среди них только 37 процентов называют свой образ жизни здоровым.

Также исследование показало, что женское население России склонно больше следить за своим здоровьем, чем мужское — 69 и 66процентов соответственно.

Уточняется, что исследование было сделано в мае 2021 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов из 401 населенного пункта России, старше 18 лет и относящихся к экономически активному населению страны, сообщает Интерфакс.

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