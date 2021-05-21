ООН посоветовала проводить перепись населения дистанционно

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Статистический отдел ООН посоветовал дистанционно проводить перепись населения в этом году. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения в пятницу, 21 мая.

— Главная рекомендация — делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять самостоятельную перепись. Эти меры позволят сократить прямые контакты переписчиков с респондентами, — говорится в сообщении.

Так, рекомендуется собирать данные с помощью телефонных интервью, а также заполнять электронные или бумажные переписные листы без участия посредников.

Основной этап переписи пройдет в России в октябре. Жители получат возможность сделать это самостоятельно на портале «Госуслуги». Кроме того, пройдет очный опрос населения переписчиками, отмечает ТАСС.

Ранее Росстат назвал новые предварительные сроки переписи населения.

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