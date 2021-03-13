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Москвичам рассказали, как проходила перепись населения в Москве в 1931 году
Фото: Главархив Москвы

Москвичам рассказали, как проходила перепись населения в Москве в 1931 году

Елизавета Борисова

Город

К 1930 году в Москве провели перепись населения, но это обернулось множеством проблем. Моссовету удалось их решить и собрать статистику о жителях города. Об этом рассказывается в материале на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 13 марта.

Данные о предыдущей переписи 1926 года устарели, и к весне 1931 года было принято решение провести новый учет. Москвичам раздали новые заборные книжки с талонами, на которых указывалось определенное количество продуктов. А зависело оно от конкретной категории: всех граждан и организации поделили на несколько категорий по снабжению товарами.

Перепись проходила в период с 5 по 18 марта, к 11 марта смогли учесть только чуть более 86 тысяч человек. Отмечается, что в тот момент особенно не хватало переписчиков.

Те, кто все-таки занимался переписью, часто допускали ошибки: путали категории граждан, что имело далеко идущие последствия. Некоторые переписчики даже требовали взятки за присвоение той или иной категории. Из-за этого людям снова присваивали не ту категорию или вообще не включали их в списки.

Случалось, что домоуправления сами препятствовали переписи. Например, в Пролетарском районе переписчикам отказывались предоставлять полные списки и домовые книги. А на Воробьевых горах домовладелец не захотел впускать переписчика и даже избил его в ответ на разъяснения.

Чтобы завершить процесс переписи населения, пришлось принимать соответствующие меры, пригласив две тысячи переписчиков из партийных работников и комсомольцев 10 марта. Для контроля за надлежащим соблюдением правил привлекли милицию.

Кроме того, начали работать специальные комиссии, выдававшие заборные книжки и рассматривавшие заявления организаций и учебных заведений. Комиссии решали, допущена ли неточность при присвоении категории.

Такие меры позволили провести перепись населения и собрать максимально точную статистику. Качественные и количественные показатели переписи начали расти, и власти все-таки смогли осуществить выдачу книжек с талонами на продукты, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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переписчикиГородская историяперепись населения
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