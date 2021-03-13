Богатая история: три станции МЦД, построенные в царское время

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская железная дорога, станция Кунцево-1 Карта всех событий

Московские центральные диаметры (МЦД) открылись осенью 2019 года, но часть станций была запущена еще в XIX веке. Об истории нескольких из них рассказывается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Белорусский вокзал

Он стал шестым по счету в Москве, открывшись в 1870 году, и сперва был назван Смоленским. Современное название он получил только в 1936 году. С начала Великой Отечественной войны бойцы отправлялись отсюда на фронт, в конце войны сюда же прибыл поезд Победы.

На сегодняшний день с этого вокзала можно пересесть на станции Кольцевой и Замоскворецкой линий метро.

Станция Баковка

Она открылась в 1894 году и получила название 20-я верста. Небольшой вокзал того времени сохранился только на фото. Рядом со станцией появился поселок Баковка, где находились дачи члена политбюро ЦК КПСС Григория Сокольникова и маршала Семена Буденного, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В 2021 году станция претерпела масштабную реконструкцию — появились новая платформа, а также подземный терминал. Отсюда до пригородного вокзала Славянский бульвар теперь можно добраться всего за 20 минут.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Станция Кунцевская

Она была открыта в 1874 году в готическом стиле по проекту архитектора Ивана Струкова. Станция сразу приобрела популярность среди дачников, отдельной достопримечательностью стал ее буфет.

Изначально здание построили в оранжевом цвете, но сейчас оно стало светло-серым. К запуску МЦД станцию благоустроили, а исторический вокзал сохранили. Также до наших дней дошли дом стрелочника, бывшее здание конюшни и пост электрической централизации.

На сегодняшний день с Кунцевской можно пересесть на Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро, вскоре откроется переход и на станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ранее были опубликованы планы по развитию МЦД на северо-востоке Москвы.

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