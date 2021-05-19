Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Росстат назвал новые предварительные сроки переписи населения
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росстат назвал новые предварительные сроки переписи населения

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Всероссийскую перепись населения планируют провести с 1 по 31 октября. Об этом рассказали в Росстате в среду, 19 мая.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь 2021 года из-за предвыборной кампании. По словам Турчака, среди россиян возникнет напряжение, если переписчики и агитаторы «пойдут по домам» в одно и то же время.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поддержал идею Турчака о переносе переписи населения на октябрь 2021 года.

— Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Адрея Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны, — уточнил замглавы Росстата Павел Смелов.

По его словам, предполагаемым сроком проведения переписи населения стал период с 1 по 31 октября 2021 года. Смелов отметил, что ближайшее время Минэкономразвития подготовит и внесет соответствующий проект постановления в кабмин.

В ведомстве добавили, что в труднодоступных районах России перепись населения уже началась. Специалисты зафиксировали около 140 тысяч человек в период с апреля до середины мая, пишет ТАСС.

Напомним, Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года.

Читайте также: Совет Федерации одобрил поправки о поддержке российских семей с детьми

россиянеРосстатперепись населения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Все мнения
О проекте