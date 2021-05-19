Росстат назвал новые предварительные сроки переписи населения

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всероссийскую перепись населения планируют провести с 1 по 31 октября. Об этом рассказали в Росстате в среду, 19 мая.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь 2021 года из-за предвыборной кампании. По словам Турчака, среди россиян возникнет напряжение, если переписчики и агитаторы «пойдут по домам» в одно и то же время.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поддержал идею Турчака о переносе переписи населения на октябрь 2021 года.

— Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Адрея Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны, — уточнил замглавы Росстата Павел Смелов.

По его словам, предполагаемым сроком проведения переписи населения стал период с 1 по 31 октября 2021 года. Смелов отметил, что ближайшее время Минэкономразвития подготовит и внесет соответствующий проект постановления в кабмин.

В ведомстве добавили, что в труднодоступных районах России перепись населения уже началась. Специалисты зафиксировали около 140 тысяч человек в период с апреля до середины мая, пишет ТАСС.

Напомним, Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года.

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