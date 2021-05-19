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Совет Федерации одобрил поправки о поддержке российских семей с детьми
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил поправки о поддержке российских семей с детьми

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Совет Федерации одобрил поправки о поддержке семей с детьми в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 мая.

СФ во время заседания в среду одобрил закон, который направлен на реализацию мер поддержки семей с детьми и беременных женщин. Поправки внесли в принятый в первом чтении законопроект кабмина о понижении пенсионных взносов до 6 процентов для ИТ-компаний.

Так, одна из поправок подразумевает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет в стопроцентном размере от среднего заработка. По другой поправке неполным семьям с детьми будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума. Также с 1 июля 2021 года предлагается ежемесячно выплачивать пособие женщинам, которые встали на учет в связи с беременностью.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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