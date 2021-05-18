Лишенной права на пособие по безработице женщине выплатили более 60 тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Прокуратура помогла жительнице Подмосковья отстоять свои права на получение пособия по безработице. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Безработная женщина, проживающая в Щелкове, перестала получать положенные ей социальные выплаты. Чтобы прояснить ситуацию, она пришла в центр занятости. Там ей сообщили, что деньги от государства ей не положены, так как она трудоустроена. Однако это было не так. После этого женщина обратилась в местную прокуратуру.

Вскоре справедливость была восстановлена и женщине выплатили положенные ей деньги — более 60 тысяч рублей, уточнила пресс-служба прокуратуры.

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