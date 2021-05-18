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Лишенной права на пособие по безработице женщине выплатили более 60 тысяч рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Лишенной права на пособие по безработице женщине выплатили более 60 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Прокуратура помогла жительнице Подмосковья отстоять свои права на получение пособия по безработице. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Безработная женщина, проживающая в Щелкове, перестала получать положенные ей социальные выплаты. Чтобы прояснить ситуацию, она пришла в центр занятости. Там ей сообщили, что деньги от государства ей не положены, так как она трудоустроена. Однако это было не так. После этого женщина обратилась в местную прокуратуру.

Вскоре справедливость была восстановлена и женщине выплатили положенные ей деньги — более 60 тысяч рублей, уточнила пресс-служба прокуратуры.

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Щелковопособия по безработицеПрокуратура
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