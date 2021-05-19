Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин одобрил идею о переносе переписи населения на октябрь
Фото: Администрация президента РФ

Путин одобрил идею о переносе переписи населения на октябрь

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поддержал идею о переносе переписи населения на октябрь 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 19 мая.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь 2021 года из-за предвыборной кампании. По словам Турчака, среди россиян возникнет напряжение, если переписчики и агитаторы «пойдут по домам» в одно и то же время.

— Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком, о переносе переписи населения на октябрь, — подчеркнул Песков.

Напомним, Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку — 2».

Читайте также: Совет Федерации одобрил поправки о поддержке российских семей с детьми

россиянеперепись населенияВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Все мнения
О проекте