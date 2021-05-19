Путин одобрил идею о переносе переписи населения на октябрь

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею о переносе переписи населения на октябрь 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 19 мая.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь 2021 года из-за предвыборной кампании. По словам Турчака, среди россиян возникнет напряжение, если переписчики и агитаторы «пойдут по домам» в одно и то же время.

— Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком, о переносе переписи населения на октябрь, — подчеркнул Песков.

Напомним, Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесли на осень 2021 года.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку — 2».

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