Всероссийскую перепись населения снова перенесли из-за COVID-19

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Всероссийская перепись населения переносится на осень 2021 года. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил Росстат.

Изначально перепись должна была состояться в октябре прошлого года, однако из-за коронавируса власти перенесли ее на апрель 2021-го.

По последним данным, правительство РФ снова сдвигает сроки переписи.

— Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства, — приводит РИА Новости объяснение замглавы Росстата Павла Смелова.

Он выразил надежду на то, что к новому сроку ситуация с COVID-19 в России улучшится. Постановление кабмина, уточняющее сроки проведения Всероссийской переписи населения, будет подготовлено в течение месяца.

Стоит отметить, что 1 октября 2020 года перепись стартовала в труднодоступных районах страны, где проживает свыше полумиллиона человек. Смелов уточнил, что на данный момент перепись в этих районах приостановлена. Ее возобновят позднее.

Предварительные итоги переписи будут обнародованы в начале 2022 года. Их будут публиковать в течение года по мере обработки данных, а окончательные сведения станут известны в 2023-м.

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