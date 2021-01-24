Какое значение для Москвы имеет «утиная перепись»

Специалист Мосприроды Виктор Путилов выехал в Люблино, чтобы тщательно подсчитать живущих на местных водоемах уток. С каждым годом эта задача становится все сложнее, ведь популяция этих птиц растет / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

16 и 17 января в Москве прошла «утиная перепись» — процедура, организованная по инициативе Мосприроды и Союза охраны птиц России. Наш юнкор узнал, для чего нужна эта процедура и какое значение она имеет для нашего региона.

Проводимая с 1985 года перепись направлена на оценку численности и благосостояния пернатых жителей столичных водоемов. Специалисты-орнитологи подсчитывают количество оставшихся зимовать в Москве уток и на основе полученных данных заключают, каково состояние популяции, как ее представители себя чувствуют на водоемах.

Перепись проводится в тех районах Москвы, где есть незамерзающие водоемы. Сначала обозначается маршрут — условно точка А и точка В, — затем ведется ручной подсчет самцов и самок. Результаты записывают в блокнот, а потом передают координатору. В местах больших скоплений птиц фотографируют, а считают позже, открыв изображение на компьютере.

Все мы хоть раз видели на пруду серо-сине-зеленых селезней и сереньких уток. Это кряквы — основной вид уток, населяющих Москву. Они, как правило, не улетают зимой, потому что в городе есть водоемы, которые не покрываются льдом. Вода — источник пищи уток. И именно это удерживает их в столице.

Иногда к нам залетают и северные утки, оперение у них черное, будто бы смоляное. В целом птицам комфортно находиться в Москве. Их численность либо растет, либо остается стабильной, но, что самое главное, не падает. Увеличение утиной популяции говорит о том, что природный потенциал столицы положительный. А хорошее состояние природы и ее сохранность — залог нашего здоровья.

— В Москве сохранены биотопы, необходимые для проживания уток в городе, что говорит о наличии природного баланса, который нужен для нашего нормального существования. Наличие какой-либо живности в городе — показатель экологической стабильности, — отмечает Николай Кудрявцев, начальник отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь».

Как мы можем поспособствовать размножению пернатых, помочь им? Способов много.

— Есть самая важная рекомендация: те, кто держит дома собак, обязательно должны держать их на поводке при прогулке по природным территориям. Любая собака, какой бы породы она ни была, все-таки хищник. Она может съесть птенцов уток, разорить их гнездо, — поясняет Николай Кудрявцев.

Хуже всего то, что наш питомец может поспособствовать разрушению экосистемы, а мы это не предотвратим. Потому что не заметим: кряквы гнездятся в укромных местах, в высокой траве, к примеру.

А еще мы можем подкармливать уток. Но делать это стоит в особо холодные дни, когда температура низкая: от –15 градусов. Не нужно жалеть птиц и закармливать их хлебом или другой вредной пищей. Утки способны обеспечить себе питание сами: добыть рачков со дна водоема, найти съедобные водоросли. Периоды сильных морозов — другое дело. В такие моменты тело птиц склонно к потере тепла, тогда человек и должен прийти на помощь.

Уток можно покормить подсушенным белым хлебом, бросив его в воду. Подойдет и геркулес, который можно насыпать на кромку берега. Но! Эта пища не является естественной для птиц. Ее употребление уместно в тех случаях, когда уткам требуется выжить в аномально холодных условиях.

Кстати, каждый из нас может стать учетчиком утиной переписи. При ее проведении, как правило, собирается команда, состоящая из специалистов и любителей. Конечно, будет нелегко: не все смогут распознать конкретный вид птицы. Но попробовать можно.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

— Всего в мире существует около 110 различных видов уток.

— Во время охоты за добычей эти птицы могут нырять под воду на глубину до 5–6 метров.

— У этих водоплавающих не одно веко, как у человека, а целых три.

— Несмотря на то что у уток достаточно короткая шея, шейных позвонков у них больше, чем у жирафов.

— Утята принимают за свою мать первое существо, которое видят, вылупившись из яйца.

— Некоторые утки способны пролететь за день до пятисот километров. Самая большая высота, на которой было зафиксировано появление этой птицы, — почти девять километров. Тогда она столкнулась с американским самолетом.

— На утиных лапах нет ни нервов, ни кровеносных сосудов, поэтому они могут спокойно ходить по снегу и льду, не чувствуя холода.

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