Осоед и серая утка: редкие животные начали возвращаться в Москву

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве в 2020 году были замечены редкие животные, которые считались исчезнувшими из города. К ним относятся серая утка и осоед. Их обнаружили в прошлом году благодаря регулярным учетам специалистов.

Возвращение редких животных в город стало возможным благодаря восстановлению, поддержанию и развитию экосистем. В Мосприроде зафиксировали на природных территориях более 40 видов птиц и свыше 10 видов млекопитающих, которые были занесены в Красную книгу Москвы.

В 2020 году на территории города были замечены краснокнижные горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. Из птиц — широконоска, чирок-свистунок, канюк и чибис.

В Красной книге Москвы есть разные категории редкости: от нуля до шести. В нулевую попадают виды, которые ранее считались исчезнувшими в столице. Например, серая утка и осоед.

В списке также есть виды неопределенного статуса — это четвертая категория. Туда внесены, например, лесные мышовки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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