Горожанам рассказали о 200 краснокнижных растениях и животных Москвы

Фото: instagram.com/moscowredbook

В Instagram-аккаунте онлайн-проекта «Красная книга Москвы» была опубликована информация о 200 редких растениях и животных города. Проект реализуется на протяжении семи месяцев. Каждый день пользователи узнают интересные сведения о краснокнижных видах.

В рамках проекта рассказывалось о том, какой скорости может достигать птица сапсан, какая рыба живет на дне московских водоемов, кто такой плавунец окаймленный и за что свои названия получили лысуха и большая поганка. Так, москвичи отдельно выделили рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом.

Проект будет реализовываться до зимы 2022 года. За это время пользователям расскажут более чем о 560 представителях Красной книги Москвы.

В прошлом году специалисты Мосприроды провели 315 переписей животных и растений столицы и зафиксировали на природных территориях города более 40 видов птиц и свыше 10 видов краснокнижных млекопитающих, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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