Москвичам рассказали о работе сервиса по поиску пропавших питомцев

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В конце декабря на сайте mos.ru заработал сервис «Поиск пропавших и найденных животных». Москвичи разместили на нем уже свыше 210 объявлений.

— Поиск животных — еще одна услуга для владельцев домашних животных в Москве, которая сделает их жизнь комфортнее, так же как и возможность записи к ветеринару онлайн и другие сервисы, — рассказала председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

Сейчас на сервисе активны 170 объявлений. Большая часть из них — о пропавших питомцах и 74 записи — о найденных животных.

Чаще всего героями публикаций становятся собаки, которые нередко терялись с ошейниками и поводками. Среди них встречаются породы акита-ину, лабрадор, немецкая овчарка, вельш-корги, сибирский хаски, шиба-ину и другие.

Более 60 объявлений посвящены потере кошек, в том числе и породистых, таких как шотландская вислоухая, британская короткошерстная и других.

Уточняется, что за время работы сервиса потерянных питомцев смогли найти 24 человека, а один из «потеряшек» обрел нового хозяина.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса в Департаменте информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл выразил надежду на то, что горожане будут еще активнее помогать друг другу и число таких позитивных историй вырастет.

— Одним из решающих факторов для поиска животного является размещение фотографии в объявлении и наличие у него идентификационного номера (чипа). В базе данных сервиса имеется реестр чипированных животных, в том числе отловленных и размещенных в городских приютах, — уточнил в свою очередь председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Желающим разместить объявление о пропаже или находке питомца следует зайти в раздел «Животные и окружающий мир». Далее нужно выбрать цель обращения и нажать на кнопку «Найти».

После этого пользователь сможет ознакомиться с размещенными объявлениями. В параметрах поиска следует как можно подробней описать питомца, указав его вид, породу, пол, окрас и возраст. Сервис позволит указать адрес или отметить геолокацию на интерактивной карте. По заданным характеристикам система отфильтрует объявления. В каждом размещена кнопка «Связаться».

Для того чтобы создать объявление, нужно воспользоваться соответствующей кнопкой и указать в открывшейся форме характеристики животного, место его потери или обнаружения, загрузить фотографии и оставить контакты для связи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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