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ВОЗ выразила надежду на начало оценки безопасности «Спутника V» по возвращении из РФ
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

ВОЗ выразила надежду на начало оценки безопасности «Спутника V» по возвращении из РФ

Полина Долганова

Общество

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что оценка безопасности «Спутника V» начнется сразу после возвращения экспертов из России. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Пока мы с вами говорим, наша команда инспекторов находится в России и изучает производственные мощности, а также собирает информацию от Института Гамалеи, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Он также сообщил, что не может назвать точную дату начала исследований, однако эксперты сделают все возможное для облегчения процесса одобрения препарата.

Гендиректор ВОЗ подытожил, что озвучивать даты вынесения решения имеет право только независимая консультативная группа.

Недавно стало известно, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в течение пары месяцев.

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РоссияВОЗ«Спутник V»
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