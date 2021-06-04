ВОЗ может одобрить «Спутник V» в течение пары месяцев

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение пары месяцев. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

Ранее Дмитриев сообщил об отсутствии у ЕМА критических замечаний в ходе исследования российского препарата.

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