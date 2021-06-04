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Несколько стран обратились к России для обоюдного признания сертификатов вакцинации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Несколько стран обратились к России для обоюдного признания сертификатов вакцинации

Полина Долганова

Внешняя политика

Несколько стран обратились к России для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Несколько стран обратились, в частности Венгрия, — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Мурашко, Россия готова рассмотреть признание сертификатов с Венгрией, пишет РИА Новости.

Ранее глава РФПИ заявил об отсутствии у ЕМА критических замечаний в ходе исследования «Спутника V».

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