Глава РФПИ заявил об отсутствии у ЕМА критических замечаний в ходе исследования «Спутника V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не выявило в ходе исследования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» каких-либо критических замечаний по производственной и клинической частям. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против «Спутника V», — сказал Дмитриев.

Напомним, российский препарат проходит процедуру экспертизы с 4 марта 2021 года. По итогам исследования ЕМА должно дать оценку относительно возможности использования вакцины на рынке в Европе, добавляет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве.

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