Анастасия Ракова рассказала о начале вакцинации от COVID в вузах Москвы

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Выездная вакцинация от коронавируса началась в вузах столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прививку уже могут сделать студенты Государственного университета управления. Кроме того, выездная вакцинация вскоре начнется в МГЛУ, МФТИ, Школе-студии МХАТ, РУДН, МГИМО и других вузах.

Взаимодействие по вакцинации от COVID-19 уже налажено с 21 из 100 государственных и частных высших учебных заведений города.

— Мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах. Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам, — цитирует Анастасию Ракову официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ранее более 1,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве.

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