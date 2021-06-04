Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против российской вакцины

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что заказчиками информационной кампании против вакцины от COVID-19 «Спутник V» являются представители так называемой «большой фармы».

Также он заявил, что в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации российского препарата началась кампания по подрыву доверия к нему. Первые обвинения в адрес РФ, которые были сделаны в сентябре 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины от коронавируса якобы украли, отметил Дмитриев.

Глава фонда добавил, что раньше многие фармацевтические компании платили огромные штрафы за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг».

— Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе — это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России, — пояснил Дмитриев в интервью РБК.

Кроме того, он добавил, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.

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Ранее в ФМБА анонсировали вакцину от COVID-19 с любыми мутациями.

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