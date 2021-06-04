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Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против российской вакцины
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Глава РФПИ назвал заказчиков информационной кампании против российской вакцины

Юлия Курганова

Общество

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что заказчиками информационной кампании против вакцины от COVID-19 «Спутник V» являются представители так называемой «большой фармы».

Также он заявил, что в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации российского препарата началась кампания по подрыву доверия к нему. Первые обвинения в адрес РФ, которые были сделаны в сентябре 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины от коронавируса якобы украли, отметил Дмитриев.

Глава фонда добавил, что раньше многие фармацевтические компании платили огромные штрафы за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг».

— Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе — это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России, — пояснил Дмитриев в интервью РБК.

Кроме того, он добавил, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.

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Ранее в ФМБА анонсировали вакцину от COVID-19 с любыми мутациями.

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