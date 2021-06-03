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Малышева ответила на слухи о «провале» второй российской вакцины
Фото: duma.mos.ru

Малышева ответила на слухи о «провале» второй российской вакцины

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала так называемые «народные исследования», согласно которым вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции не эффективна. Речь идет об «ЭпиВакКороне».

— До завершения третьей фазы клинических исследований, все «народные» данные интересны с точки зрения скандала. А с точки науки этим особо не воспользуешься. Единственное. Что нужно понимать ученым, живущим в XXI веке, что любой человек может подтвердить или опровергнуть эффективность вакцины только для себя самого, — ответила Малышева на вопрос о «провале» вакцины в интервью журналисту Антону Красовскому.

Врач заявила, что ученые из Новосибирска, где и была разработана «ЭпиВакКорона», очень серьезно относятся к обвинениям в том, что не вырабатывается антитела. Поэтому они стали изучать трехфазную вакцинацию препаратом.

Она считает, что ученые должны закончить исследования, чтобы верить проверенным данным. Малышева подчеркнула, что идея сделать пептидную белковую вакцину – хорошая, потому что в ней мало побочных эффектов, но такая вакцина требует многократного повторения, чтобы выработать иммунитет.

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ВакциныЕлена Малышевакоронавирус
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