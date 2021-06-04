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Путин: Политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны
Фото: Администрация президента РФ

Путин: Политически мотивированные запреты на закупку вакцин от COVID-19 абсурдны

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Политически мотивированные запреты на закупку вакцин от коронавируса являются абсурдным явлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский лидер отметил, что в ситуации с вакцинацией от коронавируса не поступает значительная помощь в тех случаях, где она могла бы быть.

— Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин, — передает слова Путина РИА Новости.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока — 2».

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