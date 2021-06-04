Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». Об этом глава государства рассказал в пятницу, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский лидер отметил, что работа по второй нитке все еще продолжается.

Путин также объявил о готовности «Газпрома» заполнить «Северный поток — 2» газом.

Глава государства подытожил, что готов и далее реализовывать проекты с зарубежными партнерами, пишет РИА Новости.

Напомним, разрешение на строительство газопровода выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ранее эксперты оценили заявления о политике США в отношении «Северного потока — 2».

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