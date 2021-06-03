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Эксперты оценили заявления о политике США в отношении «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперты оценили заявления о политике США в отношении «Северного потока — 2»

Елена Фролова

Внешняя политика

Власти Соединенных Штатов не смогут повлиять на завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», а также его дальнейшую сертификацию в связи с угрозой испортить отношения. Такого мнения придерживается заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Вашингтон собирается и дальше вести политику по «вставлению палок в колеса» российского проекта. По его мнению, смысл позиции США заключается в том, что даже если невозможно помешать завершению строительства, можно внести свои коррективы в процедуру сертификации.

В свою очередь Алексей Гривач уверен, что Соединенные Штаты не захотят настолько портить отношения с Россией.

— Даже если Вашингтон и решится как-то повлиять на сертификацию, Москва и Берлин найдут обходные пути и решат возникшие перед газопроводом проблемы, — пояснил эксперт.

По его мнению, возможности для этого оставляют газовые и строительные рынки, передает «Общественная служба новостей». Он также добавил, что США при администрациях Джо Байдена и Дональда Трампа не вводили прямых санкций против европейских компаний.

Тем временем исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок дал комментарий по поводу выступления австрийского канцлера Себастьяна Курца, заявившего, что Австрия поддерживает отказ Соединенных Штатов Америки от введения санкций против компаний, которые принимают участие в возведении газопровода «Северный поток — 2».

— Мне кажется, что поддержка будет сохранена, так как существует определенная убежденность как у властей Германии, так и Австрии в том, что российский проект — это про диверсификацию, — подчеркнул Станислав Бышок.

По его словам, «Северный поток — 2» в первую очередь энергетический проект, а не политический, отмечает RT. Особенно это важно для стран, потребляющих энергоносители, иметь более широкий рынок.

Читайте также: Новак рассказал о последнем этапе строительства «Северного потока — 2»

мнениеэкспертыСеверный поток — 2
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