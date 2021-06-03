Новак рассказал о последнем этапе строительства «Северного потока — 2»

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Россия надеется, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2021 года. Об этом в среду, 3 июня, заявил вице-премьер страны Александр Новак.

Он отметил, что работы по возведению трубопровода не прерывались.

— Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию, — сказал Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что точные сроки окончания строительства будут зависеть от технических и погодных условий. На данный момент рабочим осталось возвести еще около 100 километров труб, пишет РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Разрешение на его строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» повлияет на финансирование армии Украины.

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