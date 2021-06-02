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Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» повлияет на финансирование армии Украины
Фото: president.gov.ua

Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» повлияет на финансирование армии Украины

Юлия Павлушова

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение проекта «Северный поток — 2» лишит страну около трех миллиардов долларов. Это прозвучало на встрече с делегацией конгресса США в среду, 2 июня.

По его словам, в случае запуска нового российского газопровода Украину отключат от поставок газа. Президент добавил, что Украина намерена предоставить США всю информацию по угрозам проекта.

— Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2 » могут только США и администрация президента Байдена. «Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию, — цитирует Владимира Зеленского РИА Новости.

Разрешение на его строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ранее немецкие экологи попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2».

Читайте также: Путин поприветствовал отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

Владимир ЗеленскийСеверный поток — 2Украина
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