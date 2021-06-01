Путин поприветствовал отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Президенту России Владимиру Путину известно о заявлениях Вашингтона по поводу отказа от санкций против «Северного потока — 2». Об этом во вторник, 1 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

— Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» «козырем» России.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Разрешение на его строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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