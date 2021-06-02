Немецкие экологи попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экологи ФРГ из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили немецкий регулятор отозвать разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

— Deutsche Umwelthilfe сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2» по соображениям защиты климата, — говорится в сообщении.

Немецкие эксперты утверждают, что влияние постройки на окружающую среду ранее не проверялось. В качестве альтернативы специалисты предложили временно приостановить строительство трубопровода до проведения проверочных мероприятий.

Разрешение на его строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» «козырем» России.

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