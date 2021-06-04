Путин рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Россия планирует завершить строительство второй нитки «Северного потока — 2» за 1,5-2 месяца. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам президента, «Северный поток — 2» исключает политические риски, так как газопровод более целесообразный.

— Здесь нет никаких страновых политических рисков, не нужно платить деньги за транзит, он экономически более целесообразный. Это значит, что конечный потребитель в Германии, граждане и экономика будут получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Ранее Путин сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2». Он также объявил о готовности Газпрома заполнить «Северный поток — 2» газом.

ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Напомним, разрешение на строительство газопровода выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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