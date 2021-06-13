Белый дом планирует показать «жесткий подход» на встрече Байдена с Путиным

Фото: Whitehouse

Белый дом по итогам предстоящей встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина планирует показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил в субботу, 12 июня, канал NBC со ссылкой на источники.

— По словам лица, осведомленного о процессе планирования, для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной встречи будет дать понять, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп после его первой встречи с Путиным, — сказано в материале.

В Белом доме надеются, что приезд президента США на саммит в Женеве после нескольких дней встреч с американскими союзниками должен показать Кремлю наличие «единого фронта» в противодействии РФ.

Также эксперты по внешней политике предупредили, что совместная пресс-конференция Путина и Байдена стала бы «моментом повышенной опасности» для американского главы государства.

Саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным из-за Трампа.

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