СМИ: Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным из-за Трампа

Фото: Коллаж: Администрация президента РФ, Whitehouse

Белый дом отказался проводить совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным после саммита в Женеве из-за неудачного опыта экс-главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times в субботу, 12 июня.

По информации издания, Россия была заинтересована в таком мероприятии, но сотрудники администрации Байдена отказались от него из-за событий на саммите 2018 года в Хельсинки. Тогда Трамп выразил сомнения в расследовании разведки США о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы страны 2016 года, что вызвало негативную реакцию общественности.

Решение провести отдельные пресс-конференции, по замыслу Белого дома, позволит лишить Путина международной платформы, отмечает The New York Times.

Саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения.

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