Журнал Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина в очках
Американский журнал Time поместил на обложку свежего номера изображение президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.
Лицо Байдена представлено крупным планом. На нем надеты очки, в которых отражается Путин.
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
Саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения.
Ранее сообщалось, что Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News.
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