Журнал Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина в очках

Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse (коллаж)

Американский журнал Time поместил на обложку свежего номера изображение президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.

Лицо Байдена представлено крупным планом. На нем надеты очки, в которых отражается Путин.

Саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения.

Ранее сообщалось, что Путин дал интервью американскому телеканалу NBC News.

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