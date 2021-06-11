Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом, поскольку того требует ситуация, сложившаяся между двумя странами. Об этом в пятницу, 11 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, отношения России и США находятся в плохом состоянии. Этот факт требует решительных мер со стороны глав государств, сообщает телеканал CNN.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня. Она пройдет на знаменитой вилле Ла Гранж.

Ранее Белый дом заявил, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным.

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