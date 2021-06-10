Белый дом заявил, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным

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Президент США Джо Байден будет откровенен во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 10 июня.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Журналисты спросили, повлияет ли на ход разговора президентов резкое заявление Байдена о Путине, которое он сделал несколько месяцев назад.

По словам Псаки, Байден никогда не сдерживал свои опасения «по поводу несоблюдения демократических ценностей другими странами». Она подчеркнула, что американский лидер будет прямолинеен и на встрече в Женеве.

— Но дело не в дружбе, не в доверии, а в том, что отвечает интересам Соединенных Штатов. И по нашему мнению, это движение в сторону более стабильных и предсказуемых отношений, — приводит ТАСС слова Псаки.

Напомним, в марте 2021 года Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья и предложил побеседовать в онлайн-формате. Президент США пообещал «в какой-то момент» переговорить с российским лидером.

Ранее Байден подтвердил стремление к предсказуемым отношениям с Россией.

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