Байден подтвердил стремление к предсказуемым отношениям с Россией

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США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом в среду, 9 июня, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По словам американского лидера, Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, поскольку «наши нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности».

Вместе с тем Байден заявил, что США готовы «крепко и значимо» ответить на «вовлеченность российского правительства во вредоносные действия». Он также пообещал на всех этапах своего первого зарубежного турне дать понять, что «США вернулись».

Трансляцию выступления Джо Байдена ведет Белый дом на своем официальном YouTube-канале.

Ранее Джо Байден уже заявлял, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Он также подчеркнул заинтересованность в совместной с Москвой работе «над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями».

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