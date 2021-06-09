Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от встречи Путина с Байденом

Фото: МИД РФ

Россия не ожидает, что на саммите президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена удастся достичь прорывных договоренностей. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 июня, в ходе «Примаковских чтений».

По его словам, две крупнейшие ядерные державы должны обсудить свои интересы и угрозы, которые они видят.

— Те, кто занимается Российской Федерацией, надеюсь, оценят действия, интересы и позицию России, наши красные линии в конце концов, сделают работу над ошибками прошлых лет и откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензий на гегемонию в мировых делах, — отметил Лавров.

Он добавил, что нормализовать отношения между США и Россией можно будет только при соблюдении принципов равноправия и взаимоуважения. По мнению Лаврова, грамотный диалог между лидерами двух стран необходим для снятия накопившейся напряженности, пишет ТАСС.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее на «Примаковских чтениях» Лавров заявил, что Вашингтон утаивает факты по делу о крушении MH17. Кроме того, министр сообщал, что у России нет сверхдержавных амбиций.

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