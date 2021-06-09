Лавров заявил, что Вашингтон утаивает факты по делу о крушении MH17

Фото: МИД РФ

США утаивают важные факты по делу о крушении рейса MH17 на Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 9 июня.

По его словам, Вашингтон отказывается предоставлять спутниковые снимки за июль 2014 года, когда произошло крушение MH17. Лавров отметил, что даже нидерландский суд объявил о том, что США не выдадут соответствующие фото.

— То есть колоссальной важности факты утаиваются, — приводит ТАСС слова министра.

Напомним, суд начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по этому делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

Ранее сообщалось, что слушания по делу о крушении MH17 начались в Нидерландах.

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