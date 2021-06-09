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Лавров: Решение РФ уйти от доллара в ФНБ не говорит о полном отказе от валюты
Фото: МИД РФ

Лавров: Решение РФ уйти от доллара в ФНБ не говорит о полном отказе от валюты

Анастасия Волоснова

Экономика

Решение уйти от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) не означает отказ от использования этой валюты вообще. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 9 июня, в рамках «Примаковских чтений».

Ранее сообщалось, что Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта в течение месяца. Уточняется, что в долларах будет вложено ноль процентов, в евро — 40, в юанях — 30. А в золото и фунты с иенами — 20 и 5 процентов соответственно.

Лавров подчеркнул, что уход от валюты не означает абсолютный отказ от использования доллара.

— Мы действительно хотим, и это официально провозглашено, заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой системы, — добавил министр.

По его словам, в настоящее время Россия стремится опираться на другие валюты в международной экономике, пишет РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что у России нет сверхдержавных амбиций.

Читайте также: Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль

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